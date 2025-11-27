「デフリンピック東京大会」（読売新聞社協賛）が２６日に閉幕した。１２日間の競技期間中、約２８万人の観客が訪れ、手話のエールを送って聴覚障害者アスリートの奮闘を後押しした。障害者も健聴者も一体になって盛り上げた今大会。東京都は、「レガシー」（遺産）として共生社会の実現を加速させたい考えだ。東京体育館（東京都渋谷区）で開かれた閉会式では、「デフアスリートの誇り」をテーマに、ろう者のパフォーマーが手