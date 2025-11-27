「ＮＰＢＡＷＡＲＤＳ２０２５ｓｕｐｐｏｒｔｅｄｂｙリポビタンＤ」（２６日、グランドプリンスホテル新高輪）阪神・藤川球児監督（４５）が２６日、都内で開催された「ＮＰＢＡＷＡＲＤＳ」でセ・リーグ最優秀監督賞を表彰された。式後には来季も守護神に岩崎を起用すると明言した。昨秋は就任直後の秋季練習中に指名。現役時代から気心知る左腕への信頼は揺るがない。「基本的には去年も今シーズンも岩崎と進