2026年1月クールのオシドラサタデー枠で、藤井流星主演『ぜんぶ、あなたのためだから』の放送が決定。共演に七五三掛龍也を迎え、オシドラサタデー史上最高火力のラブサスペンス――衝撃の“イヤミス劇場”が2026年1月10日（土）より開幕する。今作『ぜんぶ、あなたのためだから』は、夏原エヰジ（なつばら・えいじ）による同名小説が原作。2018年『Cocoon』で第13回小説現代長編新人賞奨励賞を受賞し、同作を改題した『Cocoon 修