ホタテ（写真：筆者提供）【画像でわかる】中国が輸入停止でも日本全体の水産物輸出でそれほど困ってはいない中国は、日本の処理水の海洋放出に伴い、日本産水産物の輸入を全面的に停止したのが2023年8月でした。その後、約2年ぶりに禁輸措置が段階的に緩和され、2025年11月5日には国産ホタテの対中輸出が再開しました。しかし、外交・政治要因から、わずか2週間後の11月19日に日本産水産物の輸入を再び事実上停止しました。仮に今