北海道･稚内警察署は2025年11月26日、札幌市北区業務上横領の疑いで札幌市北区の無職、井須孝弘容疑者（64）を逮捕しました。井須容疑者は2024年4月10日から12月10日までの間、稚内歯科医師会の口座から自分の口座に複数回にわたって送金し、合計370万8000円を横領した疑いがもたれています。2025年2月、会員から「会長が会費を横領している」と相談があり、警察は当時会長だった井須容疑者の犯行の裏付けを進めてきました。警察に