WEST.の藤井流星（32）がテレビ朝日ドラマ「ぜんぶ、あなたのためだから」（来年1月10日スタート、土曜後11・00）で主演する。夏原エヰジ氏の同名小説が原作。結婚式当日に毒を盛られた妻のために犯人捜しに奔走する新郎役を演じる。犯人捜しに協力するカメラマン役は初共演のTravisJapanの七五三掛龍也（30）。藤井は「毎話さまざまな“イヤなヤツ”が出てきます。対決はぜひ注目していただきたいです」とアピールした。