UEFAチャンピオンズリーグ 25/26のリーグフェーズ第5節 パフォスとモナコの試合が、11月27日02:45にアルファメガ・スタジアムにて行われた。 パフォスはアンデルソン（FW）、ドミンゴス・クイナ（MF）、ミスラブ・オルシッチ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するモナコは南野 拓実（MF）、フォラリン・バロガン（FW）、アレクサンドル・ゴロビン（MF）らが先発に名を連ねた