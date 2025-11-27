フランスメディア、RFIの中国語版サイトは25日、中国の電子商取引（EC）大手、京東集団（JDドットコム）がフランスの家電・書籍・音楽ソフト販売大手フナック・ダルティを掌握することになるのかフランス政府が注視しているとする記事を掲載した。記事によると、フナック・ダルティは14カ国に1527店舗を擁し、2024年の売上高は105億ユーロ（約1兆8900億円）に上る。JDドットコムはドイツの家電小売大手セコノミの買収を進めている