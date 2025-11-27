東京六大学野球の秋季リーグ戦で史上6度目の10戦全勝で、44度目の優勝を果たした明大が、東京・御茶ノ水の駿河台キャンパス周辺で優勝パレードを行った。西武ドラフト1位の小島、日本ハム1位の大川、ロッテ2位の毛利が先頭で行進。最後となる「meiji」のユニホーム姿で沿道のファンたちに応えた。優勝の原動力になった毛利は「このユニホームには汗と涙が染みこんでます」と感慨深げ。報告会では「プロでは小島と対戦して抑