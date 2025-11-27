与野党の党首が国の根幹に関わる重要政策などを、大所高所から論じ合うのが党首討論の目的のはずである。しかし、中小政党の党首の持ち時間が１人数分では、論戦が深まるはずがない。与野党は時間の延長を含め、国会運営の在り方を見直すべきだ。高市内閣が発足して以降、初めての党首討論が開かれた。立憲民主党の野田代表がまず取り上げたのは、台湾有事に関する高市首相の答弁についてだ。首相は先の衆院予算委員会で