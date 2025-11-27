住友生命保険は、来年４月から中堅以上の社員を対象に、転居を伴う異動の手当を大幅に増やし、最大６０万円を支給する。転勤後、３年にわたって年２回の賞与に各１０万円を上乗せする。転勤による離職を防ぐほか、全国の営業拠点の維持を図る。入社１０年程度の中堅社員以上が対象で、現在は一時金として６万〜７万５０００円を支給している。若手社員は現在の上限５万５０００円の支給を見直し、転勤後の最初の賞与に１０万円