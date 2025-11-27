クマの被害が相次ぐ中、農林水産省の根本副大臣が北海道三笠市を訪れ、ガバメントハンターの経験者などと意見交換しました。（根本幸典農林水産副大臣）「クマの被害対策をしっかりやっていくことが大事だと思いますので、きょうは貴重な機会をいただき、お話を聞かせていただけるということでやってきました」１１月２６日午前１０時半ごろ、三笠市役所を訪れた農林水産省の根本副大臣は、狩猟免許を持つ自治体職員・いわゆ