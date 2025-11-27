政府が、外国人政策を巡って検討している制度見直し案の概要が２６日、明らかになった。在留審査を厳格化するため、税や社会保険料の未納情報をマイナンバーを活用して政府と自治体間で共有することが柱だ。医療費の不払い防止に向け、入国前に民間医療保険への加入を求める制度を設けることも検討する。複数の政府関係者が明らかにした。高市首相は４日に「外国人との秩序ある共生社会の実現」に向け、関係閣僚に対し、外国人