「ＮＰＢＡＷＡＲＤＳ２０２５ｓｕｐｐｏｒｔｅｄｂｙリポビタンＤ」は２６日に都内で開催され、阪神・佐藤輝明内野手（２６）がセ・リーグの最優秀選手賞（ＭＶＰ）を初受賞した。虎党が待ちわびた?テルの覚醒?。大学時代の恩師が成長を感じた場面を明かしつつ、将来的なＭＬＢ挑戦も見据えてさらなる発奮を促した。今季は４０本塁打、１０２打点で打撃２冠に輝き、チームのリーグ制覇に大きく貢献。ベストナイン、ゴ