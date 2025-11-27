巨人・田中瑛斗投手が２６日、５２０％アップの年俸４６５０万円で更改。日本ハムから現役ドラフトで新加入の今季は、自己最多６２試合登板で３６ホールドを挙げる活躍だった。（金額は推定）同い年の一般女性との結婚も公表し「自分のためだけじゃなくなった。もう一回気を引き締め直して頑張りたいと思う」とし、来季へ「１００試合は投げたい。１００試合に投げたら（１億）いってほしい」と笑顔だった。