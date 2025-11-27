「ミウラ・ビーチ・マーケット」の会場。左側の施設で海産物が販売される＝２６日、三浦市南下浦町上宮田東京湾に面した三浦市の北下浦漁港（上宮田地区）で３０日、「海業」の可能性を探るためのイベント「ミウラ・ビーチ・マーケット」が初めて開催される。市から業務委託された三崎観光（同市）の主催で、新鮮な地元海産物の購入やバーベキューが楽しめる。漁港内の倉庫や周辺では、水揚げされて間もない地元の新鮮な魚介類