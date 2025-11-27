「ＳｎｏｗＭａｎ」目黒蓮（２８）の?世界進出?のウラにはラウールの存在があった――。目黒といえば、米ハリウッド製作の配信ドラマ「ＳＨＯＧＵＮ将軍」シーズン２への出演決定が話題に。同ドラマは俳優の真田広之が主演兼プロデューサーを務める戦国巨編。昨年に配信されたシーズン１は米テレビ界の最高の栄誉であるエミー賞やゴールデングローブ賞の主要部門を受賞し、世界的にヒットした。目黒は、シーズン２の新キャラ