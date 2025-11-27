キッコーマン食品の「キッコーマン芯からぽっと生姜みぞれ鍋」鍋料理で心も体も温まりたい―。そんな時、いろいろな味が楽しめる「鍋つゆ」があると便利だ。今シーズン向けに食品メーカー各社は個性的な新商品を相次いで発売。幕末の志士をイメージしたり、海外料理の要素を採り入れたりした商品が登場し、体を温めて体調を整える温活を意識した商品も好評だ。（共同通信社＝出井隆裕記者）ヤマキ（愛媛県伊予市）は「龍馬