オリックスは２６日、アンダーソン・エスピノーザ投手（２７）、アンドレス・マチャド投手（３２）と来季契約が合意に達したと発表した。ともに単年契約とみられ、来季が３年目となる。今季２３試合に登板して５勝８敗、防御率２・９８のエスピノーザは「皆さんの前でプレーするのが待ちきれません」と球団を通じてコメント。守護神として５８試合に登板し、３勝６敗２８セーブをマークしたマチャドは「来年は優勝するためにあ