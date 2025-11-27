11月27日（木）の交通取締情報 ＜午前＞国道501号・・・熊本市西区小島（携帯電話・シートベルト）国道3号・・・熊本市北区大窪（スピード違反） ＜午後＞国道57号・・・阿蘇市一の宮町宮地（歩行者妨害） ＜夜間＞夜間の交通取締情報はありません。 ＊「交差点違反」とは信号無視、一時不停止、歩行者妨害等交差点における違反の総称です。＊「歩行者妨害」とは横断歩道を渡ろうとする歩行者や