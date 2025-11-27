WEST．藤井流星（32）が、テレビ朝日系の1月期オシドラサタデー「ぜんぶ、あなたのためだから」（26年1月10日開始、土曜午後11時）で主演を務めることが26日、分かった。初共演のTravis Japan七五三掛（しめかけ）龍也（30）とタッグを組む。物語は、さまざまなラブストーリーを届けてきた「オシドラ」枠でも過去例を見ない超攻撃型ラブストーリー。結婚披露宴の最中、何者かによって毒を盛られた新婦のために犯人捜しに奔走する夫