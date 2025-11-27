博多を拠点に活動中のHKT48の期待の新星、龍頭綺音（りゅうとう・あやね、15）が勢いに乗っている。24年5月に7期生としてお披露目されると、研究生ながら加入4カ月で選抜メンバー入り。今年8月には同期から3名のみが選ばれた正規メンバー昇格もつかみ、ライブではセンターでのパフォーマンスも経験した。昨年末から同期の江浦優香（14）と共にベッキーら所属の芸能事務所GATEへ加入するなど活躍の場を広げる15歳がこのほど取材に応