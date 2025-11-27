巨人のリチャード内野手（２６）が２６日、都内の球団事務所で契約更改交渉に臨み、１２月２１日に結婚することを発表した。お相手は元ＨＫＴ４８で、音楽ユニット「ＳＨＯＯＴＴＨＥＭＯＯＮ」でボーカルを務める外薗（ほかぞの）葉月（２６）。年俸１６００万円増の２６００万円でサインし、飛躍を支えてくれた愛妻のため、来季のさらなる飛躍を誓った。田中瑛斗投手（２６）も契約更改で結婚を発表し、巨人歴代２位となる