日本相撲協会は２６日、福岡国際センターで大相撲初場所（来年１月１１日初日・両国国技館）の番付編成会議と臨時理事会を開き、九州場所で初優勝した関脇・安青錦（２１）＝安治川＝の大関昇進を満場一致で決めた。初土俵から所要１４場所での昇進は、年６場所制となった１９５８年以降に初土俵を踏んだ力士で琴欧州（後の琴欧洲）の１９場所を上回り、最速（付け出しを除く）。安青錦は福岡・久留米市で昇進伝達式に臨み、口上