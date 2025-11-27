オリックスのルイス・ペルドモ投手（３２）が来季も残留することが２６日、濃厚となった。昨年のシーズン途中に加入し、今季は５０試合で２勝４敗、リーグ２位の３３ホールド。主に勝ち試合の８回でリリーフ陣を支えた右腕と順調に交渉を進め、大筋で合意しているもようだ。野手の新外国人は、今季３Ａで３０本塁打を放った前レイズのボブ・シーモア内野手（２７）に絞って交渉中。スピーディーな動きで、左の大砲と契約合意を