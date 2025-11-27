伝説のラジオパーソナリティーたちが一堂に会するイベント「ＴＨＥラジオレジェンドフェスティバル〜オールドメディアでスミマセン〜」が来年２月１３・１４日に東京・有楽町よみうりホールで開催されることが２６日、分かった。初日の１３日は、長寿番組として知られたＴＢＳラジオ「大沢悠里のゆうゆうワイド」（１９８６〜２０１６年）のパーソナリティーも務めたフリーアナウンサーの大沢悠里氏が、長年のパートナー