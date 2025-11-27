ＷＥＳＴ．藤井流星が来年１月１０日スタートのテレビ朝日系連続ドラマ「ぜんぶ、あなたのためだから」（土曜・後１１時）に主演することが２６日、分かった。ＴｒａｖｉｓＪａｐａｎ七五三掛龍也と共演する。夏原エヰジ氏の同名小説が原作。結婚披露宴中に妻の飲むシャンパンに毒を盛った犯人を捜すため、新郎の和臣（藤井）と式典に参加したカメラマン・桜庭（七五三掛）がバディを組んで奔走するラブサスペンス。２人は