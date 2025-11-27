俳優の國村隼（７０）が１２月２４日放送のフジテレビ系スペシャルドラマ「ドビュッシーが弾けるまで」（後１０時）に主演することが２５日、分かった。２０２１年の「生きるとか死ぬとか父親とか」（テレビ東京）以来、４年ぶりのドラマ主演となる。脚本家・石田真裕子氏による書き下ろし。妻を亡くしてふさぎ込む男性と、ピアニストになる夢を諦めた青年が、ピアノとウイスキーを通じて心を通わせる。来年、芸歴５０周年を