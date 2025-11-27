阪神が来季の新外国人として、今季はブルージェイズでプレーしたイーストン・ルーカス投手（２９）の獲得に動いていることが２６日、分かった。現地時間２５日に自由契約となったルーカスは１５０キロ超の直球にスライダー、チェンジアップなどを駆使する本格派左腕だ。今シーズンは６試合（５先発）に登板し、３勝３敗、防御率６・６６。３Ａでは１７登板（１３先発）して２勝３敗、防御率３・７８ながら奪三振率は９・５１を誇