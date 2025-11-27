◆ＮＰＢＡＷＡＲＤＳ２０２５ｓｕｐｐｏｒｔｅｄｂｙリポビタンＤ」（２６日・グランドプリンスホテル新高輪）今季のプロ野球のタイトル獲得者などを表彰する「ＮＰＢＡＷＡＲＤＳ２０２５ｓｕｐｐｏｒｔｅｄｂｙリポビタンＤ」が２６日、都内で行われ、阪神・佐藤輝明内野手（２６）がセ・リーグ最優秀選手（ＭＶＰ）を受賞した。球団の野手ではＲ・バース、金本知憲に次いで３人目。１リーグ時代を含める