◆ＮＰＢＡＷＡＲＤＳ２０２５ｓｕｐｐｏｒｔｅｄｂｙリポビタンＤ（２６日・グランドプリンスホテル新高輪）今季のプロ野球のタイトル獲得者などを表彰する「ＮＰＢＡＷＡＲＤＳ２０２５ｓｕｐｐｏｒｔｅｄｂｙリポビタンＤ」が２６日、都内で行われ、ソフトバンクのリバン・モイネロ投手（２９）がパ・リーグ最優秀選手（ＭＶＰ）を初受賞した。初の勲章を手にしたモイネロはビデオメッセージを寄せ「他