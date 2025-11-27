7人組グループ・WEST.の藤井流星が、来年1月期テレビ朝日系オシドラサタデー枠『ぜんぶ、あなたのためだから』（毎週土曜後11：00）に主演することが決定した。共演にTravis Japan・七五三掛龍也を迎え、夏原エヰジ（なつばら・えいじ）氏による今年3月に発表されたばかりの小説を映像化。“同枠史上最高火力”のラブサスペンス――衝撃のイヤミス劇場が幕を開ける。2人は今作で初共演を果たす。【写真】大丈夫!?政府関係者に