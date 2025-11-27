フジテレビのスペシャルドラマ『ドビュッシーが弾けるまで』が12月24日（後10：00〜11：34）に放送されることが発表された。俳優の國村隼（70）が主演を務める。國村はピアノを弾く男性を演じるが、自身もピアノは未経験。芸歴50周年を迎える中、大きな挑戦となることを27日までの取材で明かした。【全身ショット】素敵！艶やか着物姿のジュディ・オングをエスコートする國村隼本作は、最愛の妻の死をきっかけに心沈んだ日々を