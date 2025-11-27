12月5日公開のディズニー映画最新作『ズートピア２』の世界観からインスパイアされた新コレクションが、ディズニーフラッグシップ東京とディズニーストア店舗、ディズニー公式オンラインストアで11月28日より順次発売される。注目は、山田涼介が日本版声優を務める新キャラクター「パウバート」グッズ。SNS上ではすでに「パウバート争奪戦が始まる予感」とファンの間で盛り上がりを見せており、即完売も予想される。【画像】ぬい