元TOKIOの国分太一（51）が26日、都内で会見を行った。今年6月に日本テレビ系「ザ！鉄腕！DASH！！」から「コンプライアンス（法令順守）上の問題行為」を理由に降板させられた件などについて、謝罪や当時の心境などについて語った。◇◇◇国分は今後の活動について「本当に考えられない状況。しっかりと説明責任を果たすことが必要だと思っています」と語った。引退も頭をよぎったが、関係者や仲間、メンバーか