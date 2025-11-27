元TOKIOの国分太一（51）が26日、都内で会見を行い、コンプライアンス上の問題行為発覚で6月に日本テレビ系「ザ！鉄腕！DASH！！」を降板となった件などについて謝罪した。発覚以来、公の場は初。解散となったTOKIOなどについて触れた際は涙ぐむ場面もあった。国分は黒いスーツにメガネ姿、ほおが少しこけたやつれた様子で会見場に現れた。「傷つけてしまった当事者の方に、直接ではなくこのような形になり大変恐縮ではありますが