小田急電鉄・代々木上原駅の亀井正博駅長。4番ホーム（左）には新宿行きの列車が発着する（記者撮影）【写真はこちら】▶代々木上原駅は東京メトロ千代田線との相互直通運転で乗降客数が小田急全70駅で2位を誇る▶だが、乗り換え客で混雑するホームから改札階へ降りると驚くほどコンパクトで静かな別世界が広がっている大都会のターミナル、新宿駅を出発した小田急電鉄の列車は、南新宿、参宮橋、代々木八幡と、住宅街の