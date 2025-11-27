◇国分太一「コンプライアンス上の問題行為」で番組降板初会見日テレは国分の会見からわずか90分後、「“答え合わせ”は難しいと考えております」とコメントを発表し、国分の求めをはねつけた。これまで同様に関係者のプライバシー保護を第一にした対応を強調し「何よりも関係者が自分の身元を特定され、“二次加害”がもたらされることに強い恐怖を感じております」と説明。「“コンプライアンス違反行為があった”という