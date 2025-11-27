スカーレット・ヨハンソン（41歳）が、新たな「エクソシスト」映画に主演することが明らかになった。今回の作品は「大胆で新鮮な」アプローチを掲げ、2023年公開の「エクソシスト 信じる者」が不評に終わった後、監督にマイク・フラナガンが起用されている。フラナガンは声明で「スカーレットはジャンル映画から大作まで常に真実味のある演技を見せる素晴らしい女優で、この作品に参加してくれることを心から嬉しく思う」とコメン