音楽プロデューサーのベニー・ブランコ（37歳）の母で、セレーナ・ゴメスの義母でもあるサンドラ・レヴィンさんが、強盗被害にあった。事件は11月24日午後9時15分頃、米カリフォルニア州スタジオシティの自宅で発生。3人組の男がガラス戸を破って侵入した。米放送局ABC7によると、サンドラさんは物音を聞いて階上へ逃げ、浴室に鍵をかけて警察に通報。容疑者らは浴室のドアを蹴破ったとされている。ロサンゼルス警察はサンドラさん