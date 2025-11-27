“AIテディベア”が、卑猥なチャットを垂れ流したり、家の中のナイフの隠し場所を子どもに教えるなど、その危険な機能が懸念されている。シンガポールのFoloToy社によるAI搭載ぬいぐるみ「Kumma」は、アメリカの安全研究者らによってその危険な動作が指摘されたことで、同社が販売を見合わせる状況となった。「あなたの性格に順応」「友好的で対話型の相棒」と謳われた「Kumma」は、GPT-4oを搭載。当初は子どもから大人まで理想の