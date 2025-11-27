ボートレース福岡のSG「第28回チャレンジカップ」が3日目を迎える。注目は12Rだ。峰はここまで3着3本。もうひと伸び欲しいが出足は問題ない。絶好枠のここは1着あるのみ。外の攻めを封じてビシッと逃げ切る。宮地は差しに回るか。初日より気配は若干上向いている。2日目連勝の馬場の動きがかなり上昇した。カド俊敏ターンから浮上する。ツケ回る大上の連対も。＜1＞峰竜太出足は気に入っていてグリップがいいと思います。