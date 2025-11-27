12月10日深夜放送のニッポン放送『佐久間宣行のオールナイトニッポン0』（毎週水曜深3：00）では、タレントのマツコ・デラックスがゲスト出演を果たす。【画像】大ファン！スタジオで“はしゃぐ”マツコ『マツコの知らない世界』(TBS系)、『週刊さんまとマツコ』(TBS系）、『月曜から夜ふかし』(日本テレビ系)、『マツコ＆有吉かりそめ天国』(テレビ朝日系）など数々の人気レギュラー番組を持つマツコ。佐久間がテレビ東京