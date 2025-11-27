道内7空港を一括運営する北海道エアポートは11月26日、4月から半年間の営業損益が前年同期比で約40％増となり、中間期として3年連続の黒字になったと発表しました。北海道エアポートが発表した2025年度の中間決算は、本業のもうけを示す営業利益は前年同期比で約40％増の37億6400万円となり、中間期としては3年連続の黒字となりました。新千歳空港の利用者が、国内線で約1090万人となり、2015年以降で過去最多を更新し