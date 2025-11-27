【広州＝遠藤信葉】香港北部の大埔区の高層マンションで２６日に発生した火災で、香港政府トップの李家超行政長官は２７日に記者会見し、少なくとも３６人が死亡し、２７９人と連絡が取れなくなっていることを明らかにした。