スタジオジブリの名作アニメ映画「もののけ姫」が、スーパー歌舞伎「もののけ姫」として舞台化され、来年７〜８月に東京・新橋演舞場で上演されることが２６日、分かった。１９８６年、歌舞伎の伝統と現代的なスペクタクルを融合させたダイナミックかつ斬新な演出で日本の演劇界に新たなジャンルを確立したスーパー歌舞伎の第１弾「ヤマトタケル」が初演された。それから４０周年を迎える２０２６年、「もののけ姫」がスーパー