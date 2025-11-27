きょうのユーロドルはＮＹ時間に入ってやや値を落とす場面が見られたものの、買戻しの流れは続いており、一時１．１６ドル台に上昇する場面も見られた。ここ来てＦＲＢの利下げ期待が再浮上する中、今週に入ってユーロドルは下げ渋る動きが見られている。目先は１．１６ドルをしっかりと回復し、強い上値抵抗も観測されている１．１６ドル台半ばの水準を回復できるか注目される。一方、ユーロ円は反発しており