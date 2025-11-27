東京都はホテルや旅館などの宿泊にかかる宿泊税について、宿泊料金に一律3％を課す定率制を導入する方針を明らかにしました。都内では現在、宿泊税として、1泊1万円から1万5000円未満の素泊まりの宿泊料金に100円、1万5000円以上は200円が定額で課税されています。外国人観光客の増加などを受け、都はきのう、宿泊税について宿泊料金に一律3％を課す定率制を導入する方針を明らかにしました。導入されると、高級ホテルなどで値段に