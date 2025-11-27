宮粼駿監督のアニメーション映画「もののけ姫」が来年夏、「スーパー歌舞伎」と銘打って歌舞伎化される。松竹が発表した。人間と自然の衝突を壮大なスケールで描いたこの映画は、１９９７年に公開されて大ヒットを記録した。舞台では主人公の少年アシタカを市川団子さん（２１）、もののけ姫と呼ばれる少女サンを中村壱太郎（かずたろう）さん（３５）が演じる。スタジオジブリが協力し、脚本は丹羽圭子さんと戸部和久さ