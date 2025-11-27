スーパー歌舞伎「もののけ姫」のビジュアル松竹は、スタジオジブリのアニメ映画「もののけ姫」を「スーパー歌舞伎」として2026年7、8月に東京・新橋演舞場で上演すると27日付で発表した。主人公のアシタカ役で市川団子さん、サン役で中村壱太郎さんが出演する。宮崎駿監督作の「もののけ姫」は1997年に公開。人間と自然の衝突と共生を描き、日本アカデミー賞最優秀作品賞を受賞するなど、国内外で高い評価を受けている。歌舞